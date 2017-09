Kun hver anden somatiske patient bliver udredt inden for tidsfristen på en måned i Region Hovedstaden. Det får regionen til at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på problemet.

Region Hovedstaden nedsætter arbejdsgruppe for at styrke hurtig udredning

Retten til at blive udredt for sygdom inden for 30 dage blev kun overholdt i 51 pct. af de somatiske forløb i Region Hovedstaden i årets andet kvartal, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Det får nu Region Hovedstaden til at nedsætte en arbejdsgruppe, der ved at følge udredningsforløbene på hospitalerne, skal finde ud af, hvordan regionen skal blive i stand til at sikre en hurtig udredning, der lever op til garantien. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Den nynedsatte arbejdsgruppe skal hente erfaringer fra hospitaler landet over både i somatikken og psykiatrien med, hvordan tidsfristen på de 30 dage kan overholdes.

»Vi har i regionen gode eksempler fra f.eks. voksenpsykiatrien med, at en tæt opfølgning på data og udveksling af erfaringer har hjulpet, så vi i dag kan tilbyde hurtig og rettidig udredning af psykisk sårbare voksne. Men vi skal også se ud over regionens egne grænser og se på, hvilke initiativer andre regioner har gjort, så vi kan lære af det,« siger regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

I rapporten fra Sundhedsdatastyrelsen fremgår det, at Region Hovedstadens voksenpsykiatri i andet kvartal overholdt udredningsretten på 60 dage i 93 pct. af forløbene. I ungdomspsykiatrien er tallene dog ikke lige så pæne. Her blev 65 pct. af patienterne under 18 år udredt til tiden.

Sophie Hæstorp Andersen peger på, at de såkaldte garantiafdelinger, som regionsrådet i Region Hovedstaden tidligere på året besluttede at etablere med Region Syddanmark som forbillede, skal hjælpe til hurtigere udredning i regionen. Garantiafdelinger er afdelinger, der skal hjælpe til med ekstra undersøgelser og behandlinger, hvis andre afdelinger i regionen inden for området ikke kan udrede deres patienter til tiden. I Region Syddanmark har de udredt 79 pct. af patienterne i somatikken i andet kvartal inden for de 30 dage.