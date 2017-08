Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

50 mio. kr. skal nu hjælpe Region Hovedstadens hospitaler med bl.a. at få nedbragt ventetiderne på kræftområdet. Det er resultatet, som forligspartierne bag budgettet for 2017 er blevet enige om på et møde torsdag den 24. august. Det skriver Region Hovedstaden. Pengene har ikke indflydelse på budgetforhandlingerne for 2018, der netop også er skudt i […]