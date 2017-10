Et debatindlæg forfattet af hovedstadens kommunikationschef Elisabeth Geday vidner om, at 60 medarbejdere fra regionens hospitaler for nylig har deltaget i en stor Epic-kongres i Wisconsin. Hvor mange aktive klinikere, der deltog, vides ikke.

60 ansatte fra hospitalerne i Region Hovedstaden deltog for nylig i en stor international kongres i Wisconsin i USA sammen med 15.000 læger, sygeplejersker og IT-folk fra 1.100 hospitaler, der verden over bruger det amerikanske IT-system Epic som elektronisk patientjournal. Det fortæller Region Hovedstadens kommunikationsdirektør Elisabeth Geday i et debatindlæg i Politiken med overskriften ‘Sundhedsplatformen giver succes’.

Kongressen gav ifølge hende ‘relativt nye brugere en enestående mulighed for at tale med Epic og deres kunder om de udfordringer og muligheder’, som de hver især oplever til en samlet udgift på 20.000 kr. per person.

»Læren, vi tager med os hjem, er, at selv om udfordringerne indimellem kan virke uoverstigelige, så kan vores patienter i sidste ende være trygge ved, at vi er i fuld gang med at fremtidssikre vores sundhedsvæsen,« skriver hun i sit debatindlæg, hvori hun også griber lejligheden til ‘slå fast, at alle hospitaler, der bruger Epic-systemet, har oplevet udfordringer ved bl.a. at skabe utilfredshed blandt lægerne, som ‘oplever, at de mister tid til patienten’.

»Vi hørte om disse frustrationer på kongressen i Wisconsin. Men først og fremmest stod det klart, at utilfredsheden falder med tiden, og at resultaterne med tiden vil tale sit tydelige sprog,« skriver Elisabeth Geday.

Debatindlægget har høstet flere kommentarer fra læger på Twitter, bl.a. fra Jannick Brennum, der er klinikchef ved Neurologisk Klinik på Rigshospitalet, som på sin Twitterprofil noterede sig, at Elisabeth Gedays indlæg rummede ‘optimisme for 1,2 mio. kr.‘

Også overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz kom på banen med et spørgsmål om, ‘hvor mange danske klinisk aktive læger, der mon var med?’ Det spørgsmål kan Elisabeth Geday ikke svare på på stående fod over for Dagens Medicin – men af en deltagerliste, som regionens presseafdeling efterfølgende har sendt, fremgår det, at 11 af deltagerne er klinikere, nemlig fire overlæger, to ledende overlæger, en specialeansvarlig overlæge, to klinikchefer, en ledende faglig ekspert og en afdelingslæge.