Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Indtil Ankestyrelsen inden for de kommende måneder kommer med en principafgørelse om, hvorvidt glukosemåleren Freestyle Libre skal være et regionalt betalt behandlingsredskab, eller et kommunalt finansieret hjælpemiddel, har Region Hovedstaden besluttet at give grønt lys for anvendelsen af den nye type udstyr til blodsukkermåling. I praksis betyder beslutningen, at glukosemåleren de seneste uger har kunnet […]