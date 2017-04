Regeringen varsler økonomisk indgreb over for læger

En ny lov skal fortsætte udgiftsloftet for de praktiserende læger.

Det siger den fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) til Altinget efter sammenbruddet torsdag aften i overenskomstforhandlingerne mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner.

»Regionerne har bedt om, at det nuværende økonomiprotokollat, som fastlægger den økonomiske ramme for almen praksis, forlænges. Det vil vi selvfølgelig levere på, og derfor er vi også gået i dialog med Folketingets partier, og det er min klare forventning, at der er fuld opbakning til en forlængelse,« siger Karen Ellemann til Altinget.

Dermed vil det også efter september være sådan, at hvis de praktiserende læger kollektivt sprænger deres økonomiske ramme, bliver de modregnet i næste års indtægt fra det offentlige.

Christian Freitag, formand for PLO, er meget ærgerlig over, at økonomiloftet ser ud til at skulle fortsætte.

»Det gør selvfølgelig de fremtidige forhandlinger sværere. Med regeringens indgreb gør man den ene part stærkere ved at fastlåse økonomien,« siger han.