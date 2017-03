Forslaget om at lave specielle socialpsykiatriske bosteder til særligt farlige patienter, har de seneste måneder mødt massiv kritik fra interesseorganisationerne for læger, psykiatere, sygeplejersker og patientforeninger.

Det får nu regeringen til at droppe forslaget. Det skriver Altinget.dk.

Udkastet til lovforslaget kom i kølvandet på de mange sager, der har været, med vold mod ansatte på kommunale socialpsykiatriske bosteder, og skulle danne grundlag for at lave bosteder med mulighed for at tvangsmedicinere og tilbageholde patienterne.

Regeringen kommer ikke til at fremsætte lovforslaget i sin nuværende form, siger nu fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) til Altinget.dk:

»Jeg har læst høringssvarene, og jeg har holdt møder med en del af de organisationer, som har kritiseret lovforslaget. Og modstanden er massiv,« siger Karen Ellemann.

Lægeforeningen har foreslået, at man helt dropper planerne om bosteder og i stedet giver den regionale psykiatri et kæmpe løft. Sådan kommer det dog ikke til at gå, hvis det står til Karen Ellemann, der holder fast i, at der skal laves en ny en institutionsform, der har elementer fra den kommunale socialpsykiatri og den regionale behandlingspsykiatri.