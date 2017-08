Regeringen er klar med en ny ekstrabevilling til sundheds- og ældreområdet på 500 mio. kr.. Det fremgår af regeringens finanslovsudspil, der blev fremlagt torsdag.

»Vi er med til at styrke og forbedre vores sundhedsindsats,« sagde finansminister Kristian Jensen (V) i forbindelse med fremlæggelsen i Finansministeriet.

»Vi løfter i de her år sundhedsvæsenet til nye niveauer,« sagde han.

Pengene afsættes i form af en såkaldt velfærdsreserve, som vil blive udmøntet senere. Det vil ske, når regeringen i den kommende tid præsenterer et sundhedspolitisk udspil.

Men allerede nu står det dog klart, at i hvert fald en del af pengene vil blive brugt i forbindelse med arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det skal blandt andet være med til at sikre en bedre behandling og pleje til gavn for ældre medicinske patienter.

Regeringen går nu i gang med at forhandle om finanslovens med Folketingets øvrige partier, hvorefter en endelig finanslov for 2018 vil blive vedtaget i Folketinget.