Bo Løfgren, læge og ph.d. ved Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers, er som den første i Danmark tiltrådt som professor i hjertestopbehandling. I nye professorat skal Bo Løfgren udvikle sin forskning i hjertestopbehandling med det formål at øge patienternes overlevelse efter et hjertestop. Bo Løfgren er ansat på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers. Her har han […]