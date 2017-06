Karin Friis Bach, der sidder med i Region Hovedstadens Forretningsudvalg, savner dokumentation for, hvordan Region Hovedstaden når frem til, at den til næste år kan høste 102 mio. kr. som en følge af implementering af Sundhedsplatformen.

Et flertal i Region Hovedstadens Forretningsudvalg har 13. juni besluttet ”at bemyndige administrationen til at indhente forslag til realisering af gevinster som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen for 102 mio. kr.’ for budgetlægningen for 2018. Begrundelsen er, at Sundhedsplatformen vil give mere tid. Men den indstilling står ifølge flere medlemmer af Forretningsudvalget på gyngende grund. […]