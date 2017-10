Spørgsmålet er, om tiden er kommet til at etablere ‘Rådet for organisationsændringer i sundhedsvæsenet’

Både sundhedsprofessionelle, DJØF’ere og politikere har de sidste mange årtier været enige om, at de tilbud, der stilles til rådighed for patienterne, skal være baseret på evidens, det vil sige størst mulig sikkerhed for, at det er til gavn for patienterne. Sideløbende hermed er der en vurdering af, om samfundet har og er villigt til at stille ressourcerne til rådighed. Nogle har det synspunkt, at hvis det er til gavn for patienter, skal vi have råd til det, og andre, at der selvfølgelig må være en økonomisk afvejning op imod virkningen.

Senest er Medicinrådet etableret for at tage højde for den problemstilling i forhold til ny dyr medicin. Og selv efter ibrugtagning af ny dyr medicin fortsætter overvågningen med bivirkningsregistrering og opfølgende fase 4-studier.

Spørgsmålet er, om vi er lige så omhyggelige, når der bruges ressourcer på organisatoriske tiltag. Umiddelbart kan jeg komme i tanke om flere meget ressourcekrævende af slagsen. Indberetning af utilsigtede hændelser, akkreditering, etablering af 1813-ordningen i Region H og senest introduktionen af Sundhedsplatformen i Region H og snart Region Sj.

Loven om indberetning af UTH blev til på baggrund af internationale og et dansk studie, der dokumenterede forekomsten af UTH i et omfang og af en alvor, der gjorde en målrettet indsats nødvendig. Stærkt inspireret af luftfartsindustrien blev loven om indberetning af UTH vedtaget. Der har utvivlsomt været positive effekter, men spørgsmålet er, om antallet af UTH er bragt ned, er niveauet det samme nationalt, og hvad koster det at opnå en given reduktion målt i antal og alvor.

Akkreditering af hospitaler blev indført i HS og senere udbredt til alle hospitaler. Var det til gavn for patienterne? Dokumentationen var mangelfuld, og der blev ikke iværksat et kontrolleret studie til at blive klogere af. Nu er den danske model så opgivet. Hvad har det kostet, og hvad har det gavnet? Svaret blæser i vinden.

1813-ordningen blev indført i Region H til afløsning af det lægevagtsystem, som praktiserende læger havde haft ansvaret for i mange år. Der har sikkert været mange fornuftige overvejelser forud for beslutningen, men hvorfor blev der ikke planlagt en systematisk registrering og sammenligning med andre lægevagtsystemer i andre regioner?

Og endelig den igangværende indfasning af SP. Vi ved nu, at der forud for beslutningen blev udarbejdet en såkaldt businesscase. Der har ikke været nogen uafhængig ekstern vurdering af dens holdbarhed, og SP’s anvendelighed i det konkrete læge/patient-arbejde blev problematiseret. Ja, faktisk blev andre systemer foretrukket af klinikere.

Ældre læger husker en tid, hvor valg af behandling var baseret på den enkelte læges faglige viden og præferencer. Spørgsmålet er, om tiden er kommet til etablering af ‘Rådet for organisationsændringer i sundhedsvæsenet’?