En bæltefikseret patient vristede sig i oktober sidste år fri og forsøgte at kvæle en ansat på Psykiatrisk Hospital Risskov. Nu udløser manglende opfølgning af episoden et påbud fra Arbejdstilsynet

Tidligt om morgenen d. 30. oktober i 2016 fik en bæltefikseret psykotisk patient vristet sig fri af sit bælte om maven og forsøgte – stadig fikseret om fødderne – at kvæle en ansat på afsnit P3 på afdeling P ved Psykiatrisk Hospital i Risskov.

I forbindelse med overfaldet kom to ansatte til skade. Begge ansatte blev undersøgt på skadestuen og den ansatte, der blev forsøgt kvalt, er sygemeldt i øjeblikket.

Episoden udløser nu et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, der ikke finder, at det analysearbejde, som afdelingen rettelig har lavet efterfølgende, stod mål med episodens alvorlige karakter.

Blandt andet mener Arbejdstilsynet ikke, at der er en plan for, hvordan man i fremtiden kan sikre sig mod lignende tilfælde.

»Dét, at vi har fået et påbud, er alvorligt, og vi lægger os fladt ned. Det er beklageligt, og vi tager det til efterretning,« siger ledende oversygeplejerske Inge Voldsgaard til Aarhus Stiftstidende. Hun forklarer, at de i afdelingen ikke var klar over, at der efter episoden ifølge Arbejdstilsynet burde have været udarbejdet en såkaldt kerneårsagsanalyse.

På tidspunktet for overfaldet var der kun to medarbejdere til en afdeling, der er normeret til i alt 17 patienter – et normalt scenarie på de almene psykiatriske afdelinger om natten. Afdelingen arbejder derfor primært med forbedringer af procedurer, bl.a. under vagtskifte, hvor episoden fandt sted.

Kvælningsforsøget på medarbejderen er politianmeldt.