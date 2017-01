Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Psykiatrien i Region Hovedstaden har besluttet at afskaffe ydelsesstyring efter voldsom kritik. Ydelsesstyring har betydet, at medarbejderne i psykiatrien har oplevet, at de har været nødsaget til at nedprioritere vigtige opgaver, som eksempelvis pårørendesamarbejdet. Region Hovedstadens Psykiatri skriver selv i et notat, at de skifter ’driftsmål i årsplan og årsaftaler’. »Vi har siden 2014 haft […]