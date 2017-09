Psykiatermangel udløser spørgsmål til ministeren

Dagens Medicins artikler om landets speciallægemangel i psykiatri får nu SF til at bede ældre- og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om at redegøre for, hvordan regeringen vil komme den til livs.

Manglen på 100 psykiatere, som Dagens Medicin belyste i sidste uge, får nu SF’s psykiatriordfører Trine Schøning Torp til at stille spørgsmål til ældre- og sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

»Jeg har spurgt ministeren om, hvilke konkrete tiltag regeringen påtænker – både på kort og lang sigt – for at komme den fortsatte mangel på speciallæger i psykiatrien til livs, når man ved, at der i dag mangler mindst 100 psykiatere,« skriver Trine Schøning Torp i en mail, hvoraf det fremgår, at hun også har bedt ministeren overveje, om mindst 10 pct. af alle KBU-forløbs anden ansættelse skal ligge i psykiatrien og ikke kun i almen praksis, som foreslået af lægedækningsudvalget.

»Det er vigtigt, så vi fortsat kan rekruttere speciallæger til psykiatrien set i lyset af, at der pt. mindst mangler 100 psykiatere i de fem regioner,« skriver hun og pointerer, at problemet med speciallægemanglen derudover også kan mindskes på andre fronter, som f.eks. ved at gribe tidligere ind over for angst og depression.

Det synspunkt deler formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Liselott Blixt:

»Speciallægemanglen er en stor udfordring og kræver, at vi ser på hele psykiatrien, da det blot bliver værre, hvis ikke vi stopper tilstrømningen,« siger Liselott Blixt og påpeger, at der derfor er behov for at se mere på forebyggelse, og hvordan hospitalerne kan bruge specialpsykologer og specialuddannede sygeplejersker, sådan som man gør i andre lande.

Psykiatere er ikke de eneste mangellæger

Også Socialdemokratiets medlem af Ældre- og Sundhedsudvalg Flemming Møller Mortensen betegner psykiatermanglen som ‘alvorlig’. Han ved godt, at psykiatrien er et af flere specialer, der desperat mangler speciallæger ligesom f.eks. neurologien, hvor udvalget til et samråd i går bad ministeren om at svare på, hvad der skal til for at mindske manglen på omkring 100 neurologer.

»Neurologien er ikke det eneste speciale, der mangler speciallæger. Der er andre, og her dukker psykiatrien først op i mine tanker. Alvoren inden for de to specialer er den samme, og jeg har psykiaterne med i min tænkning til samrådet,« sagde Flemming Møller Mortensen inden samrådet.

Han vurderer, at der er brug for at tænke hele paletten af løsningsforslag igennem.

»Det tager lang tid at uddanne speciallæger, så på den korte bane kan man aflaste gruppen gennem opgaveglidning på psykologer og specialuddannede sygeplejersker,« siger han.