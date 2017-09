Listen over tiltag, der skal løftes i Region Midtjyllands psykiatri, kan på ingen måde indfries for de 10 mio. kr. i ekstra fast rammebevilling, som regionsrådet har givet, vurderer psykiatere.

Et meget tyndt lag smør til et stort stykke brød. Sådan omtaler flere psykiatere de 10 mio. kr. som regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at give psykiatrien i næste års budgetforlig. De 10 mio. kr skal bl.a. gå til at opbygge psykiatrihuse i Holstebro og Aarhus og til at etablere 32 ‘særlige sengepladser’ til patienter […]