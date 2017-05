En nordsjællandsk speciallæge i psykiatriPsykiater efterforskes for at have overtrådt loven, da han udfærdigede et stort antal enslydende erklæringer om udlændinge, som søgte om dansk statsborgerskab. I alt skulle det dreje sig om 64 personer.

Det skriver BT.

Det er Statsadvokaten i København, der har beordret Nordsjællands Politi til at fortsætte efterforskningen, selv om lægen blev renset for mistanke i 2015. Oplysningen har BT fået ved at søge aktindsigt i en fortrolig orientering af Folketingets indfødsretsudvalg.

Mistanken drejer sig om, at speciallægen i psykiatri skal have lavet mangelfulde og enslydende erklæringer til udlændinge, som søgte om dansk statsborgerskab, og som søgte om dispensation fra bestemte krav.

Politiet undersøger, om der er sket en overtrædelse af autorisationsloven, oplyser specialanklager Margit Wegge til BT.

Også en anden psykiater mistænkes for fusk med erklæringer om udlændinge, der ønsker et dansk pas. Han er fra Middelbart. I hans tilfælde er der tale om 135 sager.