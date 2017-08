En tidsmåling, som Peter Handest, overlæge fra Psykiatrisk Center Nordsjælland, har lavet, viser, at han nu bruger tre gange så lang tid på at skrive journalnotater ind i Sundhedsplatformen, som han tidligere brugte på at diktere. Hvor han skønsmæssigt før brugte tre timer på at diktere et udredningsforløbs samlede notater, bruger han nu 10 timer.

Før implementering af Sundhedsplatformen havde overlæge i psykiatri Peter Handest ved Psykiatrisk Center Nordsjælland svært ved at nå det almindelige udredningsarbejde i sit afsnit på grund af ubesatte stillinger. Men nu, hvor det nye it-system er blevet implementeret, finder han det umuligt at lave fagligt forsvarlige udredninger på samme tid som før. Han holder fast i kvaliteten ved at arbejde til langt ud over almindelig arbejdstid.

For at få et klarere billede af, hvor meget tid Sundhedsplatformen tager fra ham til hans udredning og behandling af patienter, besluttede han sig for nylig for at lave sin egen personlige lille undersøgelse: Han målte på, hvor lang tid det tog ham at skrive et dækkende journalnotat for en konkret patientsamtale i Sundhedsplatformen, og sammenholdt det med, hvor lang tid det tog ham at diktere samme tekst, sådan som han gjorde før i tiden. Det viste sig, at han efter implementeringen af Sundhedsplatformen brugte tre gange så lang tid på at lave et journalnotat, som han gjorde før, fordi han ikke længere kunne diktere og overlade selve skrivearbejdet til sin sekretær.

Til et udredningsforløb vil han — eller hans psykolog og reservelæge — typisk bruge 10 samtaletimer. Da der for ham er omtrent et 1:1-forhold mellem samtaletid og skrivetid, skal han altså bruge 10 timer til samtale og 10 timer til skrivning i SP per udredning.

»Mit skøn ud fra ovenstående er, at jeg før Sundhedsplatformen ville have brugt omkring tre timers dikteringstid. Sundhedsplatformen giver mig altså ca. syv timers merarbejde per udredning,« siger han og fastslår, at det svarer til to effektive arbejdsdage, hvis han også skal have tid til at løfte alle de andre opgaver, hans job kræver, som f.eks. behandlingskonference, lederrunde og pårørendesamtaler. Ud fra hans foreløbige erfaringer med Sundhedsplatformen anslår Peter Handest, at SP giver ham mindst fire-fem dages ekstraarbejde per måned.

»Sundhedsplatformen har givet mig mindst 30 pct. reduktion af klinisk tid,« siger Peter Handest og nævner, at hans foreløbige indtryk fra hans udredningsafsnit er, at han fremover kun kan nå at have en daglig udredningssamtale samt to-tre korte, som f.eks. medicinjustering. Mere kan han ikke nå, hvis han skal holde samme kvalitet af journaler. Tidligere kunne han nå to lange udredningssamtaler per dag.

Frustrationen over den lange skrivetid, som Sundhedsplatformen kræver, er han ikke ene om at have. Mange kolleger deler den med ham, og problemet fylder så meget, at det umiddelbart før sommerferien blev taget op på et krisemøde mellem hospitalets overlægeråd og regionens direktion, præsenteret ved regionsdirektør Hjalte Aaberg og koncerndirektør Svend Hartling. Her var meldingen, at der kunne gå år, før et dikteringsmodul kunne blive en realitet, hvis det da overhovedet ville blive det — og at lægerne i øvrigt selv lå inde med løsningen på problemet ved at skrive deres journaler mere korte og præcise. Den melding blev Peter Handest ærgerlig over. Han synes, udtalelsen er et udtryk for et trist menneskesyn: At mennesket blot er en maskine, der som en bil på værksted kan beskrives med en opremsning af fejl og mangler.

Pointen håber Peter Handest fremgår af den ‘korte og præcise’ version, han har skrevet af det lange, klassiske journalnotat, der indgik i hans tidsmåling.

Kommentar Kommentar fra Martin Lund, direktør for Region Hovedstadens Psykiatri: Dagens Medicin: Kan I genkende Peter Handest regnestykke — giver det efter jeres vurdering et retvisende billede af jeres lægers tidsforbrug i Sundhedsplatformen? »Det er naturligvis ærgerligt, når læger og andet sundhedsfagligt personale oplever, at de bruger længere tid på at skrive journaler end tidligere og dermed har kortere tid til patienterne. Vi ønsker alle at bruge tiden på patienter og ikke journalskrivning, så patienterne får den bedst mulige behandling. I forhold til den pågældende læges undersøgelse, så er vi ikke bekendt med den. Vi ved dog fra erfaringer på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, at det varierer meget fra læge til læge, hvor meget tid de bruger på at skrive journal. Sundhedsplatformen er en stor forandring og systemet er meget omfattende, og især her i starten er der blevet brugt mere tid foran skærmen, end vi har ønsket.«

»Det lange notat kan vi bruge, det andet giver ikke meget mening, for det er kun en opremsning af symptomer,« siger Peter Handest, der vurderer, at de færreste læger får noget ud af at blot at kunne se patientens symptomer løsrevet fra, hvad den syge selv har sagt.

»Forestil dig en læge, der kommer ind på patientens værelse og med journalen i hånden siger, at ‘du har beskrevet derealisation. Kan du fortælle, hvordan det går med det?’ Patienten ville undrende spørge, hvad lægen mener, hvorefter lægen ville svare, at ja, det ved jeg ikke, men det står i din journal,« siger Peter Handest. Han ser til gengæld patienter være helt med, når han som læge spørger ind til, om patienten fortsat oplever mørke skygger bevæge sig gennem lokalet — i overensstemmelse med beskrivelsen af hallucinationer i det klassiske journalnotat.

»Og det er jo det, der er vores hverdag. Vi er nødt til at skrive de her ting ud, for at også den næste psykiater har et fundament at stå på i sin dialog med patienten,« siger han og understreger, at diagnoser i udredningsfasen ikke er nagelfaste.

»En psykiater kan — ligesom læger inden for alle mulige andre specialer — komme til at overse eller fejltolke noget. Derfor må enhver læge nødvendigvis have adgang til rå beskrivelser, så de selv kan gå ind og vurdere på det, patienten har sagt,« siger Peter Handest, der mindes, at han allerede blev advaret om, at psykiatrien ville få problemer med Sundhedsplatformen, af læger i somatikken, kort efter at den var blevet implementeret på regionens øvrige hospitaler.

»Somatikerne havde det selv svært ved at miste muligheden for diktat, men de vidste godt, at vi ville få det endnu sværere, fordi vi skriver mere,« siger han.

Patient mister overblik

Journalernes forringede kvalitet rammer ikke kun lægerne. Også patienterne lider under det. Det oplever i hvert fald den patient, der er omdrejningspunktet for den journal, som Peter Handest har målt tidsforbruget på. Noa Kathrine

Schmidt-Andersen, der selv ønsker at stå frem og fortælle om sine patientoplevelser med Sundhedsplatformen og derfor har givet Dagens Medicin skriftlig tilladelse til at offentliggøre hendes journal, har indtil videre været indlagt en måned.

Undervejs i dette forløb har hun fået stillet diagnosen skizofreni. Som hun sidder her ved mødebordet og taler med journalisten over en kop kaffe, virker hun som en ganske almindelig 19-årig pige med humor og sine meningers mod. Hun kan også give journalisten et godt tip om, hvad journalisten kan gøre med sin ødelagte mobiltelefon.

»Jeg kan mærke, at Sundhedsplatformen gør verden meget mere uoverskuelig og rodet for læger og sygeplejersker — og når personalet ikke har styr på det, smitter det af på os patienter,« siger Noa Kathrine Schmidt-Andersen, der har fået forelagt de to versioner af hendes journal af Peter Handest.

»Jeg forstod ikke, hvad der stod i den journal, som Peter omtaler som kort og præcis. Jeg kunne ikke genkende mig selv — det var som volapyk for mig,« siger hun og understreger, at det, der står i journalen, er vigtigt for hende, fordi det giver hende overblik over hendes forløb. Hun følger hele tiden med i det, der står: Om tingene giver mening, om hun får sagt tingene rigtigt, og om læger har forstået det, som hun gerne vil have, de skal forstå.

»Bare det, at man kan koge det så meget ned, synes jeg er underligt. Hvis hele min journal blev som det resumé, ville jeg opleve det, som om lægerne ikke har hørt efter. Og det gør det også besværligt og forvirrende at finde rundt i,« siger hun. Hun synes også, at det er foruroligende, at Sundhedsplatformen nogle gange flytter rundt på, hvornår hun skal have sin medicin. Det forvirrer personalet så meget, at de begynder at spørge hende, hvornår hun sidst har fået den. Men det ansvar føler hun sig ikke rustet til at bære, siger hun.

Peter Handest skyder ind, at Sundhedsplatformen er koblet op på en kombineret stregkodemåler og tablet, så personalet kan scanne stregkoden og se, hvornår Noa f.eks. sidst har fået sin Truxal. Men det virker ikke altid efter hensigten.

»Roveren kan f.eks. påstå, at jeg fik min Truxal klokken 11, selv om jeg fik den klokken 9. Det gør sygeplejerskerne forvirrede. Så der er nogle små fejl, som jeg kan se irriterer dem. Og det gør det mere vanskeligt for dem at holde styr på det hele,« siger Noa Kathrine Schmidt-Andersen, der ikke kan lide at blive spurgt om, hvornår hun sidst fik sin medicin, da hun bliver ‘forvirret og stresset’ og føler, at det nu er hendes ansvar at ‘sætte det i rigtig orden’. Lige nu vil hun helst kunne koncentrere sig om det vigtige — at få det bedre.

»Hver gang Sundhedsplatformen gør knuder, og teknikken skaber kaos, bliver jeg bange for, om der vil ske flere fejl. Der er mange ting, man kommer i tvivl om, og man bliver lidt mistroisk over for systemet. Jeg føler, at det hele er lidt ustabilt og kan bryde sammen hele tiden. Og det er det sidste, jeg har brug for, når jeg også selv er brudt sammen,« siger Noa Kathrine Schmidt-Andersen.

Den ’korte og præcise’ journal Journaluddrag, skrevet som eksperiment af Peter Handest 20.7.2017, som ledelsen ønsker, at det skal skrives i Sundhedsplatformen: Hændelsen i går var tydeligvis af psykotisk art, startende med intens anwesenheit, gående over i hørehallucinationer, med svær forpinthed og bl.a. selvskaden som copingstrategi. I forbindelse med gennemgang af PQ-skema (61 ja-svar ud af 92 mulige) fortæller pt. om følgende psykopatologiske fænomener: forstyrret evne til diskrimination af intentionale modaliteter, nedsat korttidshukommelse, koncentrationsbesvær, sensorisk overvældelse, selvhenføringstendens, apofani, subjektiv ækvivalent til negative symptomer, tab af common sense, ambivalens/polyvalens, anwesenheit, visuelle hallucinationer, uformet synshallucination, psykofysisk split, somatisk depersonalisation, motorisk blokering, nedsat basal selvoplevelse, mistroiskhed, hyperefleksitvitet, perpleksitet, derealisation og tankemylder.