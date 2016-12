Det krævede lidt ekstra arbejde, men på et møde torsdag 15. december godkendte Region Syddanmarks innovationsudvalg endelig projektforslaget for det nye universitetshospital i odense.

Projektet blev betinget godkendt af regionsrådet tilbage i oktober. Betingelsen gik på, at forslaget skulle udbygges på områderne logistik, funktionalitet og brand.

Men på torsdagens møde indstillede innovationsudvalget altså til regionsrådet, at rådet på mødet i januar endeligt godkender det samlede projektforslag.

Formanden for Innovationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S) udtaler i en pressemeddelelse:

»Som vi konstaterede i oktober kommer Nyt OUH til at leve op til de visioner, vi hele tiden har haft for det nye universitetshospital. Der var dele af projektforslaget, som ikke var tilstrækkeligt gennemarbejdet i den udgave, vi sad med i oktober. Vi har nu vores byggeherrerådgivers ord for, at det har Medic OUH fået rettet op på. Det er mit indtryk, at totalrådgiveren har arbejdet konstruktivt med at få hullerne fyldt ud. Vi har nu et gennemarbejdet projektforslag, som danner et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at sende dette gigantbyggeri i udbud.«

Efter den endelige godkendelse af projektforslaget skal Region Syddanmark sammen med bygherrerådgiveren Medic OUH gøre projektet klar til udbud. Regionen planlægger ifølge pressemeddelelsen at udbyde bygningerne indenfor Hospitalsringen i én til tre totalentrepriser med tidlig inddragelse af entreprenørerne.

Bygningerne udenfor ringen planlægges udbudt i stor- og fagentrepriser.