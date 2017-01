Projekt skal skabe sikker sammenhæng for ældre på tværs af sektorer

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Københavns Kommune, har skudt gang i et tredelt innovationsprojekt, der skal afprøve metoder, der sikrer bedre sammenhæng mellem sektorer for ældre borgere.

Projektet – der har fået navnet Sikker Sammenhæng – har tre delmål:

Om Sikker Sammenhæng: Sikker Sammenhæng er finansieret via satspuljemidler. Projektet finder sted i perioden 2016-2018. I 2017 vil projektet have fokus på ældre borgere, der bliver udskrevet fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til en midlertidig døgnplads i Københavns Kommune. I 2018 vil ældre borgere, der udskrives til plejecentre og hjemmepleje blive inddraget i projektet. Hvert år bliver op mod 2.500 ældre over 65 år udskrevet fra et hospital til rehabilitering i Københavns Kommune.

Ét er at nedbringe akutte genindlæggelser, et andet er at forebygge genindlæggelser og sidst at nedbringe ventedage, hvor færdigbehandlede borgere stadig ligger på hospitalet.

»Vi vil gerne styrke borgerens forløb fra hospital til kommune og sikre fokus på sammenhæng for borgerne,« siger Merete Røn Christensen, der er chef i Center for Omsorg og Rehabilitering, Københavns Kommune.

Københavns Kommune er allerede godt i gang, hvad angår tredje delmål om at nedbringe antallet af ventedage, og fra 2014 til 2015 faldt det samlede antal dage, som ældre må vente på at blive udskrevet, fra 6.297 til 3.553.

»Vi er nået langt, men vi er mangler stadig at få nogle ventedage væk, så borgerne ikke ligger på hospitalet og er færdigbehandlede. De skal hjem og ud, når de er klar til det, for det skal være den rigtige patient, der ligger i hospitalssengen,« siger Merete Røn Christensen.

Københavns Kommune forventer at reducere antallet af ventedage yderligere med projektet.

Sektorerne skal mødes

Sikker Sammenhæng er delt op i flere faser. Forberedelsesfasen er færdig, og fokus bliver nu rettet mod at finde ud af, hvorfor der er barrierer mellem det regionale og kommunale arbejde på sundhedsområdet.

Der er ikke en præcis grund til, at overgangen er svær, forklarer Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

»Man har forskellige arbejdsmetoder og fokusområder i de forskellige sektorer, som man har arbejder ud fra. I en kommune er fokus på det hverdagsliv, man skal leve som borger, og hvor man understøtter, at borgeren kan leve så godt som muligt. På et hospital er fokus, at man bliver behandlet for en sygdom og får et godt resultat. Man har fat i forskellige ender, og de mødes ikke, sådan som man arbejder i dag,« siger hun.

Og de ender skal mødes i projektet. Konkret vil projektet bl.a. benytte sig af tværsektorielle læringsnetværk samt forbedringsmodellen, som tidligere er anvendt i hospitalsprojektet Sikkert Patientflow, der fokuserede på overgangen fra en hospitalsafdeling til en anden.

Nu skal det flow så overføres til overgangen mellem hospital og kommune. Og det er borgeren der afgør, hvornår der er sikker sammenhæng, for det er, udgangspunktet skal tages.

»Det er sektorer, der kan og skal mødes og sørge for et godt forløb fra borgeren. Vi kan synes, at noget er vigtigt, men det er, når borgeren synes, at noget er gået godt, at det lykkedes. Borgerne skal slet ikke beskæftige sig med, om de er i behandling ved kommunen eller hospitalet. De skal interessere sig for at få det bedst mulige liv, og hvis de føler sig styrket i det, så undgår vi også unødige genindlæggelser og forebygger genindlæggelser,« siger Inge Kristensen.