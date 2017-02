Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sandro Esteves er ny adjungeret professor i endokrinologi ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. I sin forskning beskæftiger Sandro Esteves sig med sterilitet hos mænd. Han undersøger de ændringer, der sker i kroppen i forbindelse med eksempelvis årebrok og sygdomme, der forårsager sædcellemangel. Målet med forskningen er at behandle sterile mænd samt at […]