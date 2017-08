Professor ser frem til præsentationen af længe ventet studie

Der vil være flere spændende sessioner med fokus på primær og sekundær forebyggelse ved årets ESC-kongres. Det forventer Mogens Lytken Larsen, professor og overlæge på Aalborg Universitetshospital.

»Forebyggelse har interesseret mig hele min karriere, både primær og selvfølgelig mest sekundær forebyggelse, fordi jeg overvejende har haft med patienter at gøre, der har haft iskæmisk hjertesygdom,« siger han og fortsætter:

»Det vil jeg fokusere meget på, når jeg tager til ESC. Der er adskillige gode sessioner både omkring den primære forebyggelse og om efterbehandlingen af hjertekarpatienter for at forebygge. at de får nye tilfælde.«

Helt specifikt glæder han sig til at overvære de sessioner med nye data om de kolesterolsænkende midler, PCSK9-hæmmere, som adskillige af præsentationerne i Barcelona vil belyse.

Udover den nyeste viden om PCSK9-hæmmere, nævner han CETP-hæmmere som et andet væsentligt tema på årets kongres. På ESC vil resultaterne af et større studie, det randomiserede REVEAL-studie, blive fremlagt. Det er på forhånd kendt, at resultaterne af studiet er positive. Derfor er det også en session, Mogens Lytken regner med, vil få stor opmærksomhed.

»Der har tre gange før været sat kæmpe undersøgelser i gang, men de blev alle sammen lukket enten pga. bivirkninger eller fordi der ikke var nogen effekt. Derfor er hotline-præsentationen til årets kongres længe ventet,« siger han.

Det internationale REVEAL-studie har til formål at finde ud af, om CETP-hæmmeren anacetrapib vil mindske risikoen for hjerteanfald, dødsfald forårsaget af hjertesygdomme og andre vaskulære sygdomme. Studiet involverer mere end 30.000 mænd og kvinder, der allerede lider af en form for kredsløbssygdom. De er blevet fundet på mere end 430 hospitaler og klinikker i Storbritannien, Nordamerika, Kina, Tyskland, Italien og Skandinavien.