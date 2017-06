Professor fra Rigshospitalet får AIDS-Fondets Forskningspris

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Jan Gerstoft, overlæge og professor, dr.med. på Rigshospitalet og Københavns Universitet modtager i dag AIDS-Fondets Forskningspris for at være en spydspids i dansk hiv-forskning gennem mere end 30 år. Det skriver Rigshospitalet. I begrundelsen for forskningsprisen hæfter AIDS-Fondet sig ved Jan Gerstofts livslange og vedholdende indsats for at bedre forholdene for mennesker, der lever med […]