Et mangeårigt samarbejde med kinesiske forskere og verdens største genforskningsvirksomhed Beijing Genomics Institute (BGI) har nu ledt til, at professor Lars Bolund fra Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet har fået sit eget institut i Kina ‘The Lars Bolund Institute of Regenerative Medicine’. Det skriver Aarhus Universitet på sin hjemmeside. Egentlig var Lars Boland efter […]