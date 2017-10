Medlemmer af PLO har med stort flertal stemt for aftalen om en ny overenskomst for almen praksis, som dermed træder i kraft fra årsskiftet.

Aftalen om en ny overenskomst for almen praksis (OK18) er blevet vedtaget ved en urafstemning blandt PLO’s medlemmer. 82,8 pct. stemte for forhandlingsaftalen, mens 12,6 pct. stemte imod, og 4,6 pct. hverken stemte for eller imod. Det skriver Lægeforeningen på sin hjemmeside. I dag kl. 12.00 udløb de praktiserende lægers frist for at vende tommelfingeren […]