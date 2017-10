Praktiserende læger bliver i Ølgod

De to praktiserende læger i Ølgod, der annoncerede, at de ville stoppe som følge af en uenighed med regionen om deres lejekontrakt, har besluttet at blive. Det sker efter et møde med regionen.

