Det kan godt være, at de skal skrive nogle bedre henvisninger, erkender de alment praktiserende læger. Men PLO advarer mod at give adgang til alt.

»Selvfølgelig skal vi læger imødekomme hinandens ønsker om informationer,« siger Henrik Dibbern, der som formand for PLO’s it- og dataudvalg udtaler sig på vegne af de praktiserende lægers organisation i dette spørgsmål. »Men jeg tror altså ikke, at hospitalslægerne ville have glæde af en direkte adgang til oplysninger fra vores journaler,« fortsætter Henrik Dibbern. Han […]