Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har udarbejdet et udkast til en ny vejledning for kræftopfølgning i almen praksis. Baggrunden for den nye vejledning er, at de praktiserende læger kommer til at spille en stadig større rolle i forebyggelse, diagnosticering, opfølgning og palliativ behandling af kræftpatienter. »Kræftopfølgning har traditionelt været betragtet som en højtspecialiseret sygehusfunktion med fokus […]