Praktiserende læge efter risikobaseret tilsyn: »Kom hellere forbi en dag, hvor vi arbejder almindeligt«

Klinikkerne behøver ikke at varsles mange uger i forvejen, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed fjerner de standardiserede målepunkter, som læger og personale skal leve op til, og i stedet kommer på besøg, mens der er patienter. Sådan lyder vurderingen fra praktiserende læge Thomas Birk Kristiansen efter et risikobaseret tilsynsbesøg i hans klinik.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er fyldt med mennesker i det aflange venteværelse hos Ishøjcentrets Læger. Nogle mødre med småbørn, en håndfuld ældre patienter og et par yngre mænd sidder på stole langs væggen, mens de to lægesekretærer er fuldt beskæftigede ved telefonerne. For ca. to uger siden var her til gengæld lukket ned, fordi to inspektorer fra Styrelsen […]