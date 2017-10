Praktiserende læge vil etablere udskrivningssygehuse drevet af sygeplejersker

Marianne Mørk Mathiesen er spidskandidat for Liberal Alliance til regionsrådsvalget i Syddanmark. Hun går til valg på, at der kan skæres meget ned på offentlige udgifter til bl.a. lægevagt og unødvendige indlæggelser på sygehuse.

»Mit slogan er, at jeg passer på dine skattepenge. Jeg mener nemlig godt, at vi kan skære ned på de offentlige udgifter, uden at der skæres på velfærden,« siger Marianne Mørk Mathiesen. Hendes baggrund som praktiserende læge har vist hende flere sider af sundhedsvæsenet, hvor pengene ifølge hende kunne bruges langt bedre. »Jeg har været […]