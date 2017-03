Uge seks var en anderledes arbejdsuge for sundhedschefen i Randers Kommune, Lene Jensen.

Normalt har hun sin faste gang på kommunen, men i denne uge var hun rykket til Regionshospitalet Randers, hvor hun igennem en uges praktik søgte indblik i, hvad der sker på den anden side af sektorovergangen – for det er vigtigt, at begge sektorers ansatte ved mere om, hvad der sker i de øvrige led af en borgers behandling.

»Det ville være oplagt, at jeg selv gik foran og tog i praktik som et eksempel,« siger Lene Jensen.

En dybere forståelse for arbejdet på hospitalet ville også kunne hjælpe hende i arbejdet med sundhedsaftaler og planlægning af kommunens samarbejde med både praktiserende læger og hospitalets læger, lød ræsonnementet bag praktikopholdet.

»En af de vigtigste opgaver i forbindelse sundhedsplanlægning for borgerne i Randers Kommune er at sørge for, at der er et tæt og godt samspil mellem sektorerne. Praktikken hjælper mig til at se, hvordan vi spiller hinanden gode, hvor er vi sårbare i samspillet, og hvordan vi skal arbejde med det fremadrettet,« forklarer Lene Jensen.

Hospitalsdirektør: Vi lærer af hinanden

Også hospitalsdirektør Jonas Dahl ser store gevinster ved et byde sundhedschefen indenfor på hospitalet.

»Det understreger det rigtig gode samarbejde, vi har i den såkaldte Randersklynge med hospitalet og de fire kommuner. Et samarbejde som vi hele tiden udbygger. Det er af afgørende betydning for borgerne, at vi samarbejder på tværs af forskellige sektorer, så det altid er på patientens præmisser,« siger han og uddyber:

»Derfor giver denne praktik også rigtig god mening, Lene Jensen har fået en endnu dybere forståelse for hospitalets arbejde, ligesom vi lærer mere om, hvordan man griber arbejdet an i kommunerne. Derfor er et oplagt næste skridt også, at vi fra hospitalet kommer i praktik i kommunen. Så vi i fællesskab bliver klogere på hinandens arbejde og endnu bedre til at løse de udfordringerne der kan opstå, omend ikke så ofte som tidligere, mellem region og kommune.«

Kommunalt arbejde med hospitals øjne

Under praktikopholdet besøgte Lene Jensen fem afdelinger, og hvert sted har hun fået indblik i arbejdsgangene.

»Jeg har været med i alt fra det planlæggende arbejde til det udførende, og været øjne på selve tiden hos patienterne og tiden bag skærmen,« siger Lene Jensen, der blandt andet har oplevet, hvordan kommunens oplysninger om borgerne påvirker arbejdet på hospitalet.

»Hvis vores indlæggelsesrapporter ikke er gode nok, så påvirker det arbejdet på hospitalet. Hvis vi i kommunen nu f.eks. har skrevet hjælpemidler ind under et forkert punkt, så skal de på hospitalet bruge ekstra tid på at klikke rundt for at få de rigtige oplysninger. Jeg har set de sårbarheder, der er omkring information, og det har en kæmpe betydning for, om borgeren får et godt forløb, at vi kommunikerer præcist, tilpas og rigtigt,« siger hun.

Kompetencerne skal udnyttes rigtigt

Noget af det, der optog Lene Jensen under besøget var det tværfaglige arbejde, der sker i flere sammenhænge, end hun havde regnet med.

»Det er ligegyldigt, om det er på medicinsk, kirurgisk eller en tredje afdeling, så er der stor opmærksomhed på at arbejde tværfagligt for at udnytte kompetencerne bedst muligt. Der er flere af de metoder ved at arbejde tværfagligt, som passer godt med, hvordan vi gør i kommunen f.eks i arbejdet om bedre rehabilitering. Vi skal hele vejen rundt om borgeren og have flere fagligheder til at kigge med. Det giver et bedre grundlag, når vi møder borgerne,« siger Lene Jensen.

Også udnyttelsen af hospitalets kapacitet gjorde indtryk på Lene Jensen. Der er de senge der er, og dem må personalet sørge for at bruge bedst.

»Det kom ind under huden på mig at se, hvad det vil sige at bruge sengene rigtigt, og at opleve, at nu ringer praktiserende læger, vagtlæger og ambulancefolk ind med patienter, hvor man ikke lige har en seng, der står klar,« siger hun.

Lene Jensen fik da også at vide af hospitalets personale, at hun havde valgt en »rigtig god« uge, hvor der var ekstra pres på sengene. Men det pres gav hende også en endnu større forståelse af, hvor vigtigt det er, at vi bruger sengene til de ”rigtige” patienter og hvorfor det er vigtigt, at kommunerne udvikler det nære sundhedsvæsen.

»Vi skal passe godt på de ressourcer vi har i sundhedsvæsenet, ikke mindst set i lyset af flere ældre, kronikere og flere multisygdom, som vi vil få i det samlede sundhedsvæsen. Det vil give et ekstra pres, og derfor skal vi bruge de samlede ressourcer på den bedst mulige måde. F.eks. behøver vi ikke have udgående teams på alle områder, hvis vi kan få viden rundt i systemet på andre måder.«

Her tænker Lene Jensen bl.a. på brugen af telemedicin på eksempelvis sårområdet, hvor man fra kommunens side kan sende et billede ind af såret til hospitalet, hvor deres specialister så kan vurdere, hvad der videre skal ske i forhold til sårbehandlingen.