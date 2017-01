Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Børn med astma er svære at symptomaflæse for deres forældre og kan ofte være underbehandlede. Praktiserende læge Damoun Nassehi har derfor opfundet en astma-fløjte formet som en ‘ballonfisk’ og en dertilhørende smartphone-app, der via leg skal få børn med astma til at blive mere bevidste om deres astmasymptomer og hjælpe forældrene til at overvåge sygdommen […]