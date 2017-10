Praksislæge kaster håndklædet i ringen

Stigende arbejdspres har tvunget Behroz Firoozfard til at gå på kompromis med værdier, der tidligere var hans drivkraft som praksislæge. Han føler ikke længere, at han kan stå inde for sin faglighed, og har derfor valgt at opsige samarbejdet med Region Hovedstaden uden at have en afløser til at overtage klinikken i Kastrup.