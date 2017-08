Ny forskning peger på, at behandling med warfarin til patienter efter ballonudvidelse ikke er den bedst mulige løsning. Sammenlignet med warfarin reducerer Pradaxa risikoen for blødning med næsten 50 pct. og har samme sikkerhedsprofil.

Omkring 20-30 pct. af patienter med hjerteflimmer, der kontinuerligt tager antikoagulerende medicin for at reducere deres risiko for slagtilfælde, har sideløbende en hjertesygdom, som måske kræver en ballonudvidelse med stent for at forbedre blodgennemstrømningen til hjertet. Kombinationen af en potent behandling med den blodfortyndende medicin warfarin og to andre antikoagulerende former for medicin (aspirin samt clopidogrel eller ticagrelor) er forbundet med øget risiko for blødninger i disse patienter.

På den baggrund har forskere testet en ny form for kombinationsbehandling med den blodfortyndende medicin Pradaxa og én anden antikoagulerende medicin (clopidogrel eller ticagrelor) til denne patientgruppe. Studiet går under navnet RE-DUAL PCI.

Mindre risiko for blødninger

Resultatet af undersøgelsen af den nye kombinationsbehandling viser, at risikoen for blødninger er op til 48 pct. mindre for patienter på Pradaxa i forhold til behandlingen med warfarin. Samtidig er der ingen forskel på de to grupper i forhold til risiko for blodpropper.

»For læger, der behandler patienter med hjerteflimmer, som undergår ballonudvidelse med stent, er det nødvendigt at balancere effektiviteten af behandlingen med risikoen for blødninger. Førhen havde vi ikke mange data på orale antikoagulanter i den sammenhæng. Resultaterne af RE-DUAL-studiet er derfor relevante for læger, der behandler denne type patienter, og som er på udkig efter en effektiv behandling for blodpropper,« siger Christoffer Cannon, der er læge, kardiolog og leder Cardiometabolic Trials på Baim Institute for Clinical Research, i en pressemeddelelse.

Resultatet af den nye undersøgelse er netop blevet offentliggjort på en kongres for European Society of Cardiology, der i disse dag bliver afholdt i Barcelona, samt i New England Journal of Medicine.

I det nye studie har forskerne testet effektiviteten af Pradaxa mod warfarin på 2.725 patienter, der fik foretaget en ballonudvidelse med stent. Patienterne kom fra 414 hospitaler i 41 lande over hele verden. 58 kom fra Skejby Sygehus. Efter ballonudvidelsen fulgte forskerne patienterne i 30 måneder for at observere forskelle i reaktioner på de to typer behandling.

Resultatet af undersøgelsen viser:

Dosis med 110 mg Pradaxa reducerer risikoen for større blødninger med 48 pct. i forhold til standardbehandlingen med warfarin.

150 mg dosis Pradaxa reducerer risikoen for større blødninger med 28 pct.

Andelen af dødsfald, hjerteanfald, slagtilfælde og blodpropper var ens for patienter på de to forskellige behandlinger (13,7 for begge Pradaxa-behandlinger og 13,4 for behandling med warfarin).

Det vurderes, at der i Europa er to millioner patienter med forkammerflimmer, som kandiderer til en ballonudvidelse med stent.