De kendsgerninger, som sundhedsmyndighederne er bygget op om, har svære vilkår i en tid, hvor falske og misvisende informationer florerer digitalt. Den postfaktuelle omgang med viden er en ‘gedigen udfordring’, vurderer professor, mens andre eksperter peger på, at søgen efter alternativ viden er udtryk for, at sundhedsvæsenet ikke har kapacitet til at imødekomme alle patientens behov.

For nylig udtalte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at hun med bekymring så, at stadig flere patienter ikke lyttede til argumenter fra sundhedsmyndighedernes side. Hun brugte betegnelsen ‘argumentresistens’ og opfordrede på det kraftigste læger og patienter til at have skærpet fokus på falske og misvisende informationer på internettet samt til at føre en dialog baseret på fakta – og »ikke på, hvad man synes, føler og hører«, lød det fra ministeren i en udtalelse til DR.

Med opsangen adresserede ministeren en tvivl over for videnskab hos sundhedsvæsenets brugere, som forskere har tolket som et billede på, at samfundet og sundhedsvæsenet er underlagt postfaktuelle strømninger. Strømninger, som især er blevet diskuteret i forbindelse med, at tilslutningen til HPV-vaccinationsprogrammet er faldet drastisk, men denne sommer har også været præget af andre diskussioner om det postfaktuelle samfund, bl.a. fyldte debatten om Ninka-Bernadette Mauritsons erfaringer med at lægge sønnens kost om som våben mod autisme en hel del i Politikens spalter.

Professor i formel filosofi ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks, har forsket i det postfaktuelle samfund, og han vurderer, at de postfaktuelle strømninger udgør en ‘gedigen udfordring’ for sundhedsvæsenet. Skåret ind til benet dækker ‘det postfaktuelle’ over et samfund, hvor følelser, fortællinger og spin kan betyde mere end videnskab. I et sådant samfund har de kendsgerninger og den videnskab, som sundhedsvæsenet er bygget op om, svære vilkår, siger Vincent Hendricks.

»Videnskab og forskningsresultater er grundlag for alt, hvad der sker i sundhedsvæsenet. Hvis brugerne indtager en position, hvor etableret videnskab underkendes eller vurderes som værende på linje med alternative og udokumenterede behandlinger, så er det massivt udfordrende for sundhedsvæsenet. Som vi har set, kan det f.eks. få mødre og unge piger til at vælge en vaccine mod livmoderhalskræft fra,« lyder det.

Et snævert verdensbillede

Sundhed er et tema, som alle hele livet skal forholde sig til, og derfor er det, ifølge Vincent Hendricks, nærliggende at søge og dele erfaringer om sundhed og sygdom i fællesskaber på internettet.

»Vi ser hyppigt, at mennesker, der deler nogenlunde de samme holdninger, bliver mindre nuancerede i deres opfattelse, når de grupperer sig. Hele gruppen forskyder sig mod et standpunkt, der er mere ekstremt eller yderligtgående end gennemsnittets — og som står i skarp kontrast til f.eks. myndighedernes standpunkter,« siger han og fortsætter:

»Som mennesker er vi indrettet sådan, at vi kan finde på at afvise de kendsgerninger, som ikke passer ind i vores verdensbillede. Vi vender dem i stedet til mistro. Det er farligt, da det kan betyde, at patienter udvikler skepsis og tillægger læger og myndigheder bestemte motiver, hvilket er med til at polarisere debatten og skabe et os-versus-dem. Sandheden har ringe vilkår, hvis menings-miljøer er polariserede — så har ‘det postfaktuelle’ monster en stor bane at spille på.«

fakta Skepsis over for læger og forskere er steget meget På sundhedsområdet viste en stor rundspørge i forsommeren fra TrygFonden og tænketanken Mandag Morgen, at 30 pct. af danskerne mener, at læger og forskere ved meget lidt om, hvad der er sundt og usundt. Det er en markant stigning i danskernes skepsis over for sundhedsautoriteter i forhold til 2011, hvor spørgsmålet sidste gang blev stillet, og hvor kun 19 pct. gav udtryk for samme synspunkt. Samtidig er antallet af danskere, der er direkte uenige i udsagnet, faldet fra 44 til 35 pct. Forskning inddrages ikke meget i lovgivningsarbejdet Ministerierne inddrager ikke forskning i lovgivningen i samme omfang som lande, vi normalt sammenligner os med. Det viser en rapport fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Det er, ifølge Vincent Hendricks, de historier og de kommentarer, der ‘larmer’, som trækker mest digital opmærksomhed. Særligt indlæg, der spiller på følelser som indignation, angst og vrede, giver anledning til reaktioner, viser forskning. Den kommunikationsform har ikke traditionelt været anvendt i sundhedsvæsenet, hvor budskaber om sundhed og sygdom almindeligvis leveres med reference til videnskabelig forskning.

»Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet overvejer, hvordan den videnskabelige sandhed igen kan gøres populær. Det kræver nye kommunikationsstrategier og anerkendelse af, at ‘den løftede pegefingers tid’ er omme. Lægen og patienten har overordnet det samme mål: At behandle patienten bedst muligt. Men vejen derhen er udfordret af, at patienten ofte søger ind i sit digitale ekkokammer, hvor lægens argumenter afvises,« siger Vincent Hendricks.

Patienter søger ligemænd

Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, Ane Kathrine Lolholm Gammelby, forsker i patientgruppers ageren på sociale medier, og hun mener ikke, at de handlemønstre, der ses i dag, markerer en brat overgang til en æra, hvor viden og autoriteter er sat ud af spil.

»Viden har alle dage været postfaktuel, og der har altid været patienter, som har handlet mod de lægelige anbefalinger. Forskellen er blot, at det i dag er blevet mere synligt, fordi diskussionerne foregår digitalt i transparente fora,« siger Ane Kathrine Lolholm Gammelby.

Hendes forskning viser, at patienter ofte søger ind i digitale netværk, hvis de oplever at stå alene med nogle helbredsmæssige udfordringer, som de ikke har fået hjælp til at håndtere andetsteds, f.eks. bivirkninger af medicin eller utryghed ved den tilbudte behandling.

»Patienter bruger de digitale fora til at udveksle erfaringer om de praktiske implikationer af deres sygdom. Det er især patienter med sygdomsbilleder, der afviger fra de medicinske lærebøger, som har glæde og gavn af at kunne genkende sig selv i de erfaringer, som andre medlemmer af netværket deler,« siger Ane Kathrine Lolholm Gammelby og tilføjer, at den type hjælp og støtte er noget, som sundhedsvæsenet i mindre grad har kapacitet til at bistå patienterne med.

Det er kendetegnende, at patienter bliver en del af et digitalt netværk, når de tilpas mange gange er blevet overvældet af den jungle af informationer, som ligger tilgængeligt online og på de officielle sundhedsmyndigheders hjemmesider.

»Det gør ikke nødvendigvis patienterne afklarede at blive en del af et digitalt netværk, men det giver dem et åbent rum, hvor flere tilgange til sygdom vendes — og hvor kontroversielle perspektiver ikke partout fejes af bordet af lægen, der altid forholder sig til sundhedsmyndighedernes definition af videnskabelig evidens, og som skal følge de nationale retningslinjer,« siger Ane Kathrine Lolholm Gammelby.

I stedet for at fordømme deres eksistens mener Ane Kathrine Lolholm Gammelby, at sundhedsvæsenet med fordel kunne se de digitale netværk som puljer af unik viden. En oversigt over patienternes behov, bekymringer og kritikpunkter.

»Hvis myndighederne har ambitioner om at skabe et bedre sundhedsvæsen, så tror jeg, at det er vigtigt at lytte til de diskussioner, der foregår. Det modsatte kan betyde, at patienterne bliver forbeholdne ved at benytte sundhedsvæsenet.«

Supertankeren skal vendes

Overlæge ved onkologisk afdeling på Vejle Sygehus og formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), Lars Henrik Jensen, er i sit kliniske arbejde blevet udfordret af patienter, som har en anden holdning til deres behandlingsforløb end den, han som læge repræsenterer. Han mener, at det er vigtigt at gå i dialog med patienterne om de værdier, der ligger til grund for ønsket om alternativ behandling og på baggrund heraf i fællesskab formulere en handlingsplan.

Ellers polariseres samtalen og tilliden risikerer at lide et knæk.

»Faldet i tilslutning til HPV-vaccinen er et eksempel på et sådant tillidsbrud. Langt de fleste forældre, som har fravalgt vaccinen på deres børns vegne, er ikke vaccinemodstandere, men har ønsket at beskytte børnene fra de bivirkninger, som vaccinen blev sat i relation til. Havde sundhedsvæsenet lyttet til det perspektiv, tror jeg, at det havde været lettere at tale med forældrene om de risici, de udsætter deres børn for ved ikke at lade dem vaccinere,« siger Lars Henrik Jensen og tilføjer, at forståelse frem for fordømmelse er vigtigt i en tid, hvor informationer flyder frit og hurtigt.

Med dette mantra in mente forudser overlægen, at de nationale kliniske retningslinjer skal tages op til revision. »For at være brugbare fremover skal retningslinjerne formuleres sådan, at de støtter op om en værdibaseret tilgang til behandlingen. De skal altså ikke strengt diktere trinnene i et behandlingsforløb, men i stedet tydeliggøre fordele og ulemper ved forskellige behandlingsmuligheder,« siger han.