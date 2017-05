Det lykkedes ikke Enhedslisten at samle et politisk flertal om opfordringen til at droppe toprocentskravet

Der var ikke flertal for Enhedslistens opfordring til at droppe toprocentskravet på landets sygehuse. Præcis som ventet. Spørgsmålet blev diskuteret onsdag i Folketingssalen på baggrund af et beslutningsforslag stillet af en række Enhedslisten-MF’ere. Blandt andre partiets sundhedsordfører, Stine Brix, der var ordfører for diskussionen i Folketingssalen. Debatten blev åbnet af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), […]