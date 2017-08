Vi har brug for en debat om, hvorvidt indlæggelse på åbent eller lukket afsnit er at foretrække.

Når politikere ordinerer behandling af ‘syge tal’, sker det ikke uden bivirkninger for patienterne. Der er behov for en nuanceret debat om målsætningen i nedbringelse af tvang sammenholdt med kvaliteten i behandlingen. I 2014 indgik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner en aftale om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien frem mod […]