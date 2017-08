Flere patienter skal have muligheden for at sove ind i døden. Sådan lyder et af hovedpunkterne i en politisk aftale, som alle Folketingets partier ifølge Altingets oplysninger er tæt på at være enige om. Samtidig skal patienterne have større muligheder for at fravælge igangværende og fremtidige behandlinger, også selv om patienterne dør af det. Det skriver Altinget.

Sundhedsordførerne Liselotte Blixt (DF) og Flemming Møller Mortensen (S) bekræfter over for Altinget, at partierne er tæt på at nå en aftale.

»Det er vigtigt, at danskerne får langt større indflydelse på, hvordan livets afslutning skal være. Både for de patienter, som er alvorligt syge. Men også at især ældre mennesker på forhånd kan være med til at styre, hvor meget de vil behandles,« siger Flemming Møller Mortensen til Altinget.