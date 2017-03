Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Da Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) mødtes ved forhandlingsbordet fredag var det med håbet om at nå frem til en overenskomstaftale. Men der var for mange store temaer at drøfte til at lande en endelig aftale, lyder det fra parterne, der begge understreger, at der ingen dramatik er i det. […]