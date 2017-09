MADRID (Dagens Medicin) – Primærtumorens placering har betydning for den gennemsnitlige overlevelsestid blandt danske tarmkræftpatienter. De patienter, hvor primærtumoren er lokaliseret i venstre side af kroppen, lever i gennemsnit fire år efter det kirurgiske indgreb med lokal behandling af lever- og lungemetastaser, mens patienter med placering i højre side kun lever godt tre år. Det viser resultaterne af en undersøgelse, som afdelingslæge Anders K. Boysen, onkologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, har præsenteret på ESMO.

Undersøgelsen er baseret på data fra Cancerregistret og Landspatientregistret og omfatter data fra godt 38.000 personer, der i perioden 2000-2013 fik udført et kirurgisk indgreb for primær kolorektalcancer.

Ca. 2.900 af disse gennemgik i alt 3600 procedurer rettet mod metastaser, f.eks. leverkirurgi, lungekirurgi, radiofrekvensablation af leveren, og stereotaktisk radioterapi af lever eller lunger. Hos knapt 2.300 af disse patienter var primærtumoren lokaliseret i venstre side, og denne gruppe havde en gennemsnitlig overlevelse på fire år, mens overlevelsen i gruppen med højresidig placering var 3,2 år.

»Vi kan konstatere, at der er en forskel, men er endnu ikke i stand til at forklare hvorfor. Der er tilsyneladende en biologisk forskel, som vi ikke kender endnu. Måske er der tale om forskellige sygdomme. Det bør undersøges i fremtidige studier,« siger Anders K. Boysen, der oprindelig fik ideen til undersøgelsen på en ASCO-kongres for et par år siden.

Her præsenterede en amerikansk forsker data, som viste stor forskel på effekten af kemoterapibehandling af tarmkræftpatienter, afhængigt af placeringen af primærtumoren.

»Måske skal vi indenfor en overskuelig fremtid fastlægge vores behandlingsstrategi af patienten ud fra, om vedkommende har højre- eller venstresidig primærtumor,« siger Anders K. Boysen. Han konstaterer samtidig, at behandlingen af metaserende tarmkræft ændrede karakter i den undersøgte periode. Behandlingen blev mere aggressiv, med en betydelig stigning i antallet af metastaseoperationer på blandt andet leveren, brug af ablationsbehandlinger m.v.