Milena Penkowa er sigtet i ny sag

Hjerneforskeren risikerer at miste autorisation. Hun sigtes for at overtræde straffeloven og for at drive lægevirksomhed fra sin bopæl i strid med autorisationsloven.

Hjerneforskeren Milena Penkow risikerer igen at skulle i retten. Hun er sigtet for at overtræde straffeloven og for at drive lægevirksomhed fra sin bopæl i strid med autorisationsloven.

Det skriver Ritzau.

Sagen mod Penkowa begyndte at rulle i februar, da Styrelsen for Patientsikkerhed blev gjort opmærksom på, at forskeren fra sit hjem har taget betaling for at behandle og vejlede piger, der mener at have oplevet bivirkninger efter HPV-vaccinen.

I Weekendavisen skrev journalist Poul Pilgaard Johnsen – som oprindeligt afslørede Milena Penkowa i forskningsfusk – at Penkowa ikke alene nu var gået ind i kampen mod HPV-vaccinen, men også tilbød at hjælpe piger, der mener sig skadet af vaccinen, af med påståede bivirkninger. Det tog hun ifølge Weekendavisen 2.500 kr. for.

Selv afviste Milena Penkowa på sin Facebookprofil, at hun har lovet af fjerne bivirkninger og kaldte det en heksejagt på hende.

»Vi har modtaget en indberetning, og sagen bliver nu behandlet som en hvilken som helst anden tilsynssag. Det vil sige, at vi har bedt Penkowa om en redegørelse. Og alt efter, hvad redegørelsen siger, vil vi derefter indkalde hende til en samtale,« oplyste kontorchef Anette Lykke Petri fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Dagens Medicin i februar.

Netop det, at Penkowa måske lover at kunne hjælpe pigerne, er omdrejningspunktet for Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Milena Penkowa må naturligvis mene, hvad hun vil om HPV-vaccinen. Men vi skal have afdækket, om hun befinder sig i et læge-patient-forhold i det, hun evt. siger og tilbyder,« sagde Anette Lykke Petri.

Ifølge paragraf 29 i loven om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfagligt personale skal man have gennemgået en turnusuddannelse, hvis man vil arbejde selvstændigt som læge.

Det har Penkowa ikke og har derfor bl.a. ikke ret til at tilbyde behandling. 14. marts blev der som led i sagen foretaget en ransagning i hendes hjem, og i går, mandag, blev der ifølge Ritzau holdt et retsmøde, hvor Penkowas advokat bad om at få udstedt navneforbud i sagen. Det ønske blev dog afvist.

I værste fald risikerer Milena Penkowa at miste sin autorisation som læge.