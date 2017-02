Milena Penkowa i tilsynssag

Den omstridte forsker beskyldes for at slå plat på syge piger, som mener, at de har bivirkninger efter HPV-vaccination. Nu er hun indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den omstridte læge og forsker Milena Penkowa, der flere gange er dømt for fusk, undersøges nu af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi hun ifølge indberetningen tilbyder at hjælpe piger med udokumenterede bivirkninger ved HPV-vaccinen.

»Vi har modtaget en indberetning, og sagen bliver nu behandlet som en hvilken som helst anden tilsynssag. Det vil sige, at vi har bedt Penkowa om en redegørelse. Og alt efter, hvad redegørelsen siger, vil vi derefter indkalde hende til en samtale,« oplyser kontorchef Anette Lykke Petri fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I værste fald risikerer Milena Penkowa at miste sin autorisation som læge.

I Weekendavisen skriver journalist Poul Pilgaard Johnsen – som oprindeligt afslørede Milena Penkowa i forskningsfusk – at Penkowa ikke alene nu er gået ind i kampen mod HPV-vaccinen, men tilbyder at hjælpe piger, der mener sig skadet af vaccinen, af med påståede bivirkninger. Det tager hun 2.500 kr. for.

Selv afviser Milena Penkowa på sin Facebookprofil, at hun har lovet af fjerne bivirkninger og kalder det en heksejagt på hende fra Poul Pilgaard Johnsens side.

Netop det, at Penkowa måske lover at kunne hjælpe pigerne, er omdrejningspunktet for Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Milena Penkowa må naturligvis mene, hvad hun vil om HPV-vaccinen. Men vi skal have afdækket, om hun befinder sig i et læge-patient-forhold i det, hun evt. siger og tilbyder,« siger Anette Lykke Petri.

På Facebook har Penkowa flere gange skrevet om, at der er videnskabeligt belæg for, at HPV-vaccinen er skadelig. Det er stik imod den officielle anbefaling, som fastslår, at fordelene langt overgår ulemperne.

Hyldes af stort følge

Penkowa har som følge af sin kritik fået et taknemmeligt og stort følge blandt sine HPV-kritiske venner og følgere på Facebook. I hundredevis af kommentarer hyldes hun. F.eks. lyder det i en kommentar: ’Du er ikke mindre end total fantastisk. Tak, tak og atter tak for at turde have modet for at stå frem. Dyb respekt herfra.’

Milena Penkowas tilbud om at hjælpe kvinder med påståede bivirkninger fremgår ifølge Weekendavisen af en mailkorrespondance gengivet på Facebook: »Jeg har læst, at du kunne afhjælpe bivirkninger fra HPV-vaccination. Er det rigtigt? Og kan man i så fald få en konsultation og hvad koster den?« spørger en lægestuderende kvinde og modtager denne svarmail fra Penkowa: »Ja, det er korrekt – Det foregår med en konsultation hos mig (…) Inden konsultationen bedes du sende mig alle dine blodprøver (og eventuelle biopsisvar, scanninger eller andre lægelige undersøgelser). En komplet konsultation med gennemgang af alle tidligere og nuværende forhold samt en efterfølgende skriftlig second opinion med en individuel plan for dig koster samlet 2.500 kr.«

Selv afviser Milena Penkowa at hun har lovet at fjerne bivirkninger af HPV-vaccinen.

»Som de, jeg er i kontakt med, ved, er dét, jeg tilbyder, primært en omlægning af kost og kosttilskud (vitaminer, mineraler, sporstoffer, nutraceuticals/ hjernemad) ud fra, hvad der er evidens for. Fødevarerne, vitaminer/ mineralers generelle sundhedsfremmende rolle er beskrevet her på siden hen over det sidste 1,5 år – og der er henvist til referencer, – netop for at understrege, at det ikke er smagsdommeri, men evidensbaseret viden,« skriver forskeren nu på sin Facebook-profil.

Hængt ud som anmelder

Milena Penkowas nylige engagement på HPV-området forarger Morten Frisch, der er overlæge i epidemiologisk forskning ved Statens Serum Institut.

»Jeg er forarget over hendes skrupelløse udnyttelse af stakkels mennesker med uforklarlige symptomer, og jeg er forarget over hendes kyniske sabotage af HPV-vaccinationsprogrammet for at skaffe kunder i sin butik,« siger han.

Morten Frisch har også udtalt sig til Weekendavisen, og på den baggrund skriver Penkowa på sin Facebook-profil, at hun ved, at der ham, som har indberettet hende, for det har Poul Pilgaard Johnsen skrevet til hende.

Poul Pilgaard Johnsen afviser pure at have skrevet det til hende. Han skrev derimod til hende, at et citat, hun tidligere bragte som hans, stammede fra Frisch.

Og Morten Frisch afviser også pure at have indberettet hende.

»Det er en lodret løgn,« siger han.

Kontorchef Anette Lykke Petri fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke udtale sig om, hvem indberetteren er, men oplyser, at det ikke er Morten Frisch.

Fakta: Styrtdyk

Nye tal fra Statens Serum Institut viser, at kun hver femte af de piger, der blev 12 år i 2016, valgte at lade sig vaccinere mod HPV. I 2010-2012 var tilslutningen på 92 procent. Myndighederne anser udviklingen for et stort tilbageslag for kræftforebyggelsen.