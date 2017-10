Penkowa får frataget sin autorisation i to år

Omstridt hjerneforsker får frataget sin autorisation for en periode på to år.

Styrelsen for Patientsikkerhed har midlertidigt frataget Milena Penkowa sin autorisation for de næste to år. Det skriver Milena Penkowa selv på sin Facebook-profil. I august udstedte styrelsen et arbejdsforbud til hjerneforskeren. Dette arbejdsforbud udløb ifølge Milena Penkowa 23. oktober, men nu fremgår det af autorisationsregisteret på styrelsens hjemmeside, at Milena Penkowas autorisation ikke er gyldig. […]