Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Paul Frost Clementsen er den 1. december 2016 tiltrådt en stilling som overlæge ved Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Han er i forvejen ansat to dage om ugen på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) på Rigshospitalet i København som procedureansvarlig speciallæge indenfor lungemedicin. Ansættelsen i Roskilde markerer starten på et tæt samarbejde […]