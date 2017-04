Patologen Eva Løbner Lund, der er overlæge på Rigshospitalet og formand for Dansk Patologiselskab, har oplært to-tre bioanalytikere i at optælle nervefibre i huden. Det gør de på biopsier fra smertepatienter. Det kan bioanalytikerne gøre lige så godt, som hun selv kan, mener hun.

Eva Løbner Lund får resultaterne. Nogle gange tjekker hun selv i mikroskopet. Andre gange sender hun bare svaret ud.

Optællingen af smertefibre er en konkret og specifik opgave og netop den slags arbejde, som læger med fordel kan overdrage til andre faggrupper, mener Eva Løbner Lund. Ved nervefibrene er der ingen fare for at overse en sjælden sygdom.

»Det er en anden situation, når en patient har fået fjernet en knude. Her kan der være mange åbne spørgsmål, som kræver lægefaglig vurdering. Er det kræft eller en sjælden form for betændelse? Hvis der er åbne spørgsmål, skal en patolog alligevel inddrages i stort omfang. Opgaveflytning har grænser,« siger Eva Løbner Lund.

Ansvaret skal placeres

Det er vigtigt, at der på institutterne er en løbende dialog om de flyttede opgaver og mulighed for konsultation, fastslår patologernes formand. Patologerne skal være tilgængelige, så de kan rådgive ved den mindste tvivl. Der skal også føres tilsyn, så ingen kommer til at bevæge sig ud ad et forkert spor.

Eva Løbner Lund siger, at der selvfølgelig i sjældne tilfælde kan ske fejl. Det hænder for bioanalytikere som for læger. Derfor er det afgørende at have klarhed over ansvaret for besvarelsen.

»Jeg har aldrig oplevet, at bioanalytikere har svaret forkert. De er generelt dygtige. Mange af dem ønsker også større udfordringer. Men det er nok ikke alle bioanalytikere, der er interesseret i at overtage opgaver fra lægerne. Det er vigtigt, at alle er trygge ved deres opgaver,« siger Eva Løbner Lund.

Robuste arbejdsgange

De patologiske afdelinger vil udvikle sig forskelligt med opgaveflytning, tror Eva Løbner Lund.

Nogle steder findes der præparater, som er velegnede til at rykke. Andre steder mangler der patologer, så det kan betale sig at oplære bioanalytikere.

»Hvis et institut har et stort volumen af prøver, er det vigtigt med robuste arbejdsgange. Nyansatte skal så også hurtigt kunne komme ind i rutinerne. Der er mange hensyn. Men der ligger bestemt perspektiver i opgaveflytning,« siger Eva Løbner Lund.