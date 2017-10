Styrelse inviterer 13 læger til møde om aktivistisk linje

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Styrelsen for Patientsikkerhed har inviteret 13 læger i topstillinger til et møde om styrelsens aktivistiske linje. Det sker efter, at lægerne udtrykte bekymring om styrelsens aktivistiske linje med politianmeldelser i et debatindlæg i Ugeskrift for Læger. Styrelsen har bl.a. politianmeldt en læge på Rigshospitalet i forbindelse med, at et meningitisdødsfald ikke blev indberettet til politiet som et […]