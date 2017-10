En familie fra Haslev blev i sidste uge indlagt med tegn på forgiftning. Styrelsen for Patientsikkerhed går nu ind i sagen, da familien havde haft kontakt til flere sundhedsfolk inden indlæggelsen uden nogle mistænkte forgiftning.

Styrelsen for Patientsikkerhed går nu ind i sagen med familien fra Haslev, hvor to børn døde og flere andre familiemedlemmer i sidste uge blev indlagt med forgiftning. Det skriver Politiken.

Styrelsen har besluttet at gå ind i sagen, efter at det er kommet frem, at familien havde været i kontakt med sundhedsvæsnet flere gange inden indlæggelsen. Det fortæller overlæge og enhedschef ved styrelsen Anette Lykke Petri.

»På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, om der er sket fejl. Men vi skylder familien, der har mistet to børn, at undersøge, om der eventuelt er sket fejl«, siger Anette Lykke Petri til Ritzau.

Sagen startede torsdag i sidste uge, hvor familien blev indlagt på Rigshospitalet med forgiftning. To af børnene har mistet livet, mens ni familiemedlemmer tirsdag stadig var indlagt. Men allerede mandag i sidste uge tog flere i familien kontakt til egen læge. De har også haft kontakt til Næstved Sygehus og en vagtlæge inden dødsfaldene. Men ingen læger mistænkte, at der var tale om en meget alvorlig forgiftningssituation. Styrelsen vil undersøge forløbet i sagen og familiens møde med sundhedsvæsenet inden indlæggelsen torsdag.