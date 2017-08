Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Patienter har som hovedregel ret til at få aktindsigt i sin sundhedsfaglige journal i den form, som patienten ønsker. Aktindsigter må dog aldrig sendes ukrypteret, viser en afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. En optikervirksomhed har fået kritik for at videregive oplysninger om en patient i en almindelig e-mail, i forbindelse med patientens aktindsigtsanmodning. Da oplysningerne i […]