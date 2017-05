Patientforening vil have styr på kræftpakker i hovedstaden

Kræftens Bekæmpelse tager kontakt til Region Hovedstadens ledelse for at sikre, at kræftpatienter får behandling til tiden.

Region Hovedstaden har så store problemer med at få kræftpatienterne i behandling til tiden, at Kræftens Bekæmpelse har taget kontakt til Region Hovedstadens ledelse og bedt dem om at rette op på forholdene hurtigst muligt. Det skriver Kræftens Bekæmpelse. Patientforeningen reagerer på Sundhedsdatastyrelsens årsopgørelse over forløbstider på kræftområdet i 2016, som ifølge Kræftens Bekæmpelse f.eks. […]