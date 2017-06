Patienter skal hurtigere og nemmere have målt hjerterytme

Patienter med hjertebanken skal ikke gå nervøse rundt i månedsvis og vente på svar på, om de har en hjerterytmeforstyrrelse. Derfor skal de praktiserende læger undersøge patienter med hjertebanken, så patienterne slipper for den lange transport til hospitalet, når udstyret skal sættes på og tages af. Det vil både skære en gevaldig luns af de lange ventelister på hospitalerne og give patienterne en bedre oplevelse, mener Willem Gielen og Makhmoud Abu Elkheyr, der er kardiologer på Regionshospitalet Herning og initiativtagere til et telemedicin-projekt med Holter-monitorering til patienter med hjertebanken.

»Hele problemet er den lange ventetid på sygehuset. Patienten skal ind og have koblet fire elektroder til kroppen for at få målt hjerterytmen i 48 timer – eller eventuelt længere. Så kan man se, om patienten inden for de to døgn har haft problemer med hjerterytmen,« forklarer Makhmoud Abu Elkheyr.

Inspiration fra Holland

Ifølge de to læger er det ofte en tidskrævende proces. Først skal patienten have en tid på hospitalet, derefter skal udstyret sættes på for to dage senere at blive taget af, og så skal hospitalets læger analysere data. Men i stedet for, at patienten skal vente i månedsvis på en afklaring, kan processen blive væsentligt speedet op ved at påmontere og afmontere hjerterytme-måleren i almen praksis og sende data til et hold kardiologer. De kan uden at møde patienten fysisk vurdere, om hjerterytmen viser noget, så egen læge kan træffe en fagligt funderet beslutning om patienten.

Det forklarer Willem Gielen, der kom til Herning i 2009 fra sit hjemland Holland, hvor hjerteovervågningsudstyret – den såkaldte tele-holter – allerede er udbredt i almen praksis.

»70 procent af de patienter, man undersøger, fejler ingenting med hjerterytmen. Og så er det rigtig meget, at man skal transportere folk på sygehuset og sætte udstyr på vedkommende, køre dem hjem og så tilbage på sygehuset to dage efter for at afmontere det igen,« siger han og fortsætter:

» I det her projekt har vi samarbejdet med en klinik i Holland, der analyserer hjerterytmen, hvorefter de sender resultaterne til os i Danmark, så vi kan gennemgå dem. Vi har fanget livstruende hjerterytmeforstyrelser, der krævede pacemaker, i den her periode på tre måneder, hvor projektet har kørt.«

Markant reduktion i ventetid

Projektet er et samarbejde mellem de to hjertelæger på Regionshospitalet Herning, det hollandske telemedicinfirma KSYOS og Lægehuset i Lind. En af de praktiserende læger i Lind, Mads Abildtrup, forklarer, at lægernes og patienternes oplevelse af samarbejdet overordnet set har været meget positiv.

»Normalt sender vi en henvisning til den nærmeste hjerteafdeling og beder dem om at kalde patienten ind til påmontering af den her holter, som er en båndoptager, der optager hjerterytmen,« siger han.

Ifølge Mads Abildtrup tager det typisk mellem fire og otte uger, fra lægehuset har bestilt undersøgelsen, til resultatet er klar.

»I det her projekt har vi så haft mulighed for selv at påmontere udstyret. Vi har haft to holter-apparater tilgængelige i vores praksis, som vores sygeplejersker er blevet instrueret i at montere. Så når vi fire læger har vurderet, der var behov for undersøgelsen, har vi rent praktisk lagt en seddel til sygeplejersken, der har aftalt en tid med patienten hurtigst muligt. Hvis der var tilgængelige apparater kunne det monteres samme dag,« siger han og forklarer, at monteringen og patientinstruktionen i sig selv tager cirka 20 minutter.

Selvom lægehuset har oplevet nogle mindre tekniske udfordringer med at modtage en lille del af resultaterne, har han oplevet at de praktiserende læger effektivt kan bidrage til, at patienterne hurtigere bliver udredt.

»Vi har været glade for projektet og håber, det er en mulighed i almen praksis i fremtiden. Vi er jo vant til at lave EKG (hjertekardiogram, red.) og døgnblodtryksmålinger. Den her påmontering er ikke mere krævende, så det vil vi sagtens kunne gøre, hvis der er nogle kardiologer, der kan sidde og gennemgå data i deres fritid. Det er meget smartere, og jeg vil også vove den påstand, at det er billigere både i kroner og øre og socioøkonomisk, end når patienterne skal ind på sygehuset og have det klaret,« siger han.

Region Midtjylland har foreløbig givet 25.000 til en tre måneder lang projektperiode, der sluttede 1. maj. Pilotprojektet nåede at have 25 patienter igennem. Næste skridt er, at regionen efter sommer vil beslutte, om projektet skal forlænges.