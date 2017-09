Patienter skal have 3D printet mad

Ved hjælp af 3D print-teknologi og nyudviklede ingredienser vil et nyt forskningsprojekt give hopitalspatienter mulighed for at få måltider, der er individuelt tilpassede. Det skriver Innovationsfonden i en pressemeddelelse. Den nye mad er rettet mod patienter, der er særligt ernæringsmæssigt udfordrede, hvilket blandt andet gælder hoved- og halskræft samt neurologiske patienter. Måltiderne skal være tilpasset […]