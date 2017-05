Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) anbefaler, at Trisenox (arsentrioxid) kan tages i brug som standardbehandling i 1. linje til nydiagnosticerede patienter med lav til intermediær risiko akut promyelocyt leukæmi (APL). Beslutningen ventes at få betydning for de ca. 10 patienter i Danmark, der årligt får stillet diagnosen APL. Alle APL-patienter modtager behandling med henblik […]